Президент США Джо Байден настаивает, чтобы губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ушел в отставку. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

По словам Байдена, он еще в марте заявлял, что если расследование придет к выводу о виновности в сексуальных домогательствах, то он порекомендует Куомо уйти в отставку.

— Послушайте, я говорил, что, если расследование генпрокурора придет к выводу о том, что обвинения верны, я еще в марте рекомендовал ему уйти в отставку… Я не знаю подробностей. Все, что я знаю, это конечный результат, — заявил Байден на пресс-конференции.

Сам Куомо отрицает свою вину и не собирается уходить со своей должности, несмотря на требования со стороны ряда политиков и общественных деятелей.

— Во-первых, я хотел бы, чтобы вы узнали лично от меня: я никогда никого не трогал ненадлежащим образом и никогда никого не домогался. Мне 63 года. Я прожил всю свою жизнь, будучи публичным человеком, — сказал губернатор штата Нью-Йорк.

Отметим, 3 августа прокурор штата Летиция Джеймс обнародовала результаты независимого расследования, продлившегося пять месяцев. Следователи пришли к выводу, что Куомо сексуально домогался как минимум 11 женщин, в том числе — своих сотрудниц.

По словам Джеймс, губернатор осуществлял нежелательные прикосновения и высказывал оскорбительные комментарии. Пострадавшие женщины заявляли, что он их щупал, целовал и сажал себе на колени.