В Германии 84-летнего мужчину осудили за незаконное хранение оружия. У него дома стоял танк Пантера (PzKpfw V Panther).

Судебные слушания затянулись на несколько лет: большой арсенал (автоматы, автоматические пистолеты и более 1000 патронов) власти изъяли у пенсионера еще в 2015 году.

Тогда к правоохранителям обратились прохожие, которые увидели, что мужчина использует настоящий танк для чистки дороги от снега у себя под домом.

Чтобы вытащить Пантеру из дома пенсионера, 20 солдатам понадобилось почти девять часов: задачу усложняло то, что танк был без гусениц.

Суд обязал пенсионера к условному тюремному заключению сроком на 14 месяцев, а также обязал выплатить штраф в размере €250 тыс.

В то же время арсенал оружия 84-летнего мужчины не изымали: теперь он должен продать (или подарить) танк музею или частному коллекционеру в течение следующих двух лет.

Танк Пантера

Танк Пантера был разработан в разгар Второй мировой войны (1941-42 гг.) как основной танк нацистской Германии.

Уже после первых месяцев использования стало понятно, что Пантера наиболее эффективно действует против врага на открытой местности и при стрельбе на большие расстояния, однако остается уязвимой в боях на закрытой площади.

Впервые большое количество Пантер армия Третьего Рейха использовала во время масштабной танковой битвы на Курской дуге летом 1943 года.

Тогда победу одержала Красная Армия СССР, в то же время потери нацистских войск были меньшими более чем вдвое.

Военные эксперты называют Пантеру лучшим немецким танком и одним из лучших танков за всю историю.