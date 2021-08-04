У Німеччині 84-річного чоловіка засудили за незаконне зберігання зброї. У нього вдома стояв танк Пантера (PzKpfw V Panther).

Судові слухання затягнулися на декілька років: великий арсенал (автомати, автоматичні пістолеdeти і понад 1000 патронів) влада вилучила у пенсіонера ще у 2015 році.

Тоді до правоохоронців звернулися перехожі, які побачили, що чоловік використовує справжній танк для чищення дороги від снігу у себе під будинком.

Щоб витягти Пантеру з будинку пенсіонера, 20 солдатам знадобилося майже дев’ять годин: завдання ускладнювало те, що танк був без гусениць.

Суд зобов’язав пенсіонера до умовного тюремного ув’язнення строком на 14 місяців, а також зобов’язав виплатити штраф у розмірі €250 тис.

Водночас арсенал зброї 84-річного чоловіка не вилучали: тепер він повинен продати (або подарувати) танк музею або приватному колекціонеру протягом наступних двох років.

Танк Пантера

Відомий танк Пантера було розроблено у розпал Другої світової війни (1941-42 рр.) як основний танк нацистської Німеччини.

Вже після перших місяців використання стало зрозуміло, що Пантера найбільш ефективно діє проти ворога на відкритій місцевості та при стрільбі на великі відстані, однак залишається уразливою в боях на закритій площі.

Вперше велику кількість Пантер армія Третього Рейху використала під час масштабної танкової битви на Курській дузі влітку 1943 року.

Тоді перемогу отримала Червона Армія СРСР, водночас втрати нацистських військ були меншими більш як вдвічі.

Військові експерти називають Пантеру найкращим німецьким танком і одним із найкращих танків за всю історію.