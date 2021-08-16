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Факти / Світ
Максим Зайченко |

З Афганістану евакуювали українців: Зеленський розповів деталі

Афганистан

Із захопленого радикальним угрупуванням Талібан Афганістану українським літаком евакуювали майже 80 осіб. Серед них було вісім громадян України. 

Про це в Twitter повідомив президент Володимир Зеленський. 

За його словами, всі евакуйовані люди вже в безпеці. 

– За уточненими даними, з Афганістану українським літаком загалом вивезли майже 80 осіб, зокрема вісьмох українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці, – написав глава держави. 

Ситуація в Афганістані

Вдень 15 серпня стало відомо, що Талібан захопив столицю Афганістану Кабул.

Незабаром після цього президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і залишив країну. Активне просування військ талібів збіглося з масштабним виведенням військ США та союзників НАТО з Афганістану.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофіса Талібану Мухаммед Наїм повідомив, що війна в Афганістані закінчена.

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Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Pixabay

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