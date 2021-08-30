Европейский Союз вернул ограничения на въезд для США и еще пяти стран, среди которых нет Украины. Их исключили из списка тех стран, невакцинированные жители которых могут въезжать в ЕС без дополнительных ограничений.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского Совета.

В ЕС отметили, что перечень будет и далее регулярно пересматриваться в зависимости от ситуации с коронавирусом. Так, из списка исключили:

США;

Косово;

Израиль;

Черногория;

Ливан;

Северная Македония.

Украина осталась в списке стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа постепенно снимать ограничения на поездки.

Согласно требованиям Евросоюза, чтобы попасть в перечень безопасных стран, необходимо иметь менее чем 100 случаев Covid-19 на 100 тыс. населения в течение двух недель.

Источник: Евросовет