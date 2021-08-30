Європейський Союз повернув обмеження на в’їзд для США та іще п’яти країн, серед яких немає України. Їх виключили зі списку тих країн, невакциновані жителі яких можуть в’їжджати до ЄС без додаткових обмежень.

Про це повідомили у прес-службі Європейської Ради.

В ЄС зазначили, що перелік буде надалі регулярно переглядатися залежно від ситуації з коронавірусом. Так, зі списку виключили:

США;

Косово;

Ізраїль;

Чорногорія;

Ліван;

Північна Македонія.

Україна залишилася в списку країн, для яких держави-члени ЄС повинні з 30 серпня поступово знімати обмеження на поїздки.

Згідно з вимогами Євросоюзу, щоб потрапити в перелік безпечних країн, необхідно мати менш як 100 випадків Covid-19 на 100 тис. населення протягом двох тижнів.

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Джерело: Єврорада