3 сентября первый испытательный полет космической ракеты Alpha компании Firefly Aerospace завершился через три минуты после старта мощным взрывом.

Video: Firefly Alpha’s in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc — Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021

В компании сразу успокоили, что ракета взорвалась не самопроизвольно, процесс был контролируемым.

– Полет Firefly Alpha прекратила команда Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета, – отметили в Firefly Aerospace.

Происхождение аномалии, из-за которой пришлось прекратить полет, сейчас выясняют специалисты.

Несмотря на это запуск ракеты в компании называют успешным, потому что ей удалось с первой попытки оторваться от Земли, достичь сверхзвуковой скорости и выдержать максимальное давление (Max Q).

– Ни одна компания в мире не смогла запустить ракету в космос успешно с первой попытки. Первые три ракеты Илона Маска также взорвались на старте или незадолго после отрыва от Земли, – поясняют в компании.

Запуск состоялся в 04.59 по киевскому времени. Стартовой площадкой стала база Ванденберг космических сил США в Калифорнии.

Что известно о Firefly Aerospace

Двухступенчатая ракета-носитель Alpha разработана частной компанией Firefly Aerospace, которую еще в 2017 году выкупил украинский предприниматель Макс Поляков.

Штаб-квартира частного аэрокосмического предприятия находится в Остине (Техас, США).

Компания разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос и сотрудничает с NASA, военно-воздушными силами США, Aerojet Rocketdyne.

Уникальность ракеты Firefly Alpha

Ракету Firefly Alpha построили для запуска малых грузов. Она способна вывезти до 650 кг на солнечно-синхронную орбиту или до 1 т на низкую околоземную орбиту.

Особенность этой ракеты заключается в том, что обычно малые спутники запускают в составе больших миссий.

Украинско-американская Firefly Alpha создана для того, чтобы конкурировать на рынке благодаря самой низкой цене доставки за 1 кг груза. Например, запуск Alpha стоит около $15 млн, тогда как запуск миссии Falcon 9 – от $62 млн.

В компании Firefly Alpha называют полностью уникальной разработкой, все компоненты которой созданы командой инженеров с нуля.

Разрабатывают там еще две такие ракеты. В намерениях компании – запускать их с трехмесячным промежутком, который затем стремятся сократить до нескольких недель.

Причины отмены запуска в 2020 году

Первый запуск ракеты Alpha должен был состояться еще в 2020 году, но на планы компании повлияла пандемия коронавируса.

Так, из-за задержек с поставкой материалов строительство ракеты замедлилось. Чтобы ускорить запуск основатель компании увеличил инвестиции для расширения штата сотрудников с 250 до 310.

Источник: Макс Поляков

Фото: Макс Поляков