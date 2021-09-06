Радикальная исламистская группировка Талибан, которая захватила власть в Афганистане, заявила, что полностью контролируют афганскую провинцию Панджшер. Это была последняя территория в Афганистане, которая сопротивлялась их правлению.

В этом районе, к северу от столицы Кабула, ведутся тяжелые бои между Талибаном и боевиками сопротивления.

Представитель Талибана в понедельник объявил о победе исламистской группировки.

Но бойцы сопротивления заявили, что они все еще присутствуют на всех стратегических позициях и продолжают сражаться.

— Талибан не захватил Панджшер. Я отвергаю заявления Талибана. Сопротивление все еще продолжается по всей долине, — заявил пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Афганистана Али Майсам.

Напомним, Талибан взял под свой контроль остальной Афганистан три недели назад, 15 августа, после краха правительства, поддерживаемого Западом.

Панджшер — горная долина, в которой живет около 200 тыс. человек. Это был центр сопротивления, когда Афганистан находился под советской оккупацией в 1980-х годах и в предыдущий период правления Талибана, с 1996 по 2001 год.

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