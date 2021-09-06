Радикальне ісламістське угрупування Талібан, яке захопило владу в Афганістані, заявило, що повністю контролює афганську провінцію Панджшер. Це була остання територія в Афганістані, яка чинила опір їх правлінню.

У цьому районі, на північ від столиці Кабула, ведуться запеклі бої між Талібаном і бойовиками опору.

Представник Талібану в понеділок оголосив про перемогу ісламістського угруповання.

Але бійці опору заявили, що вони досі присутні на всіх стратегічних позиціях і продовжують боротися.

– Талібан не захопив Панджшер. Я відкидаю заяви Талібану. Опір досі триває по всій долині, – заявив прес-секретар Фронту національного опору Афганістану Алі Майсам.

Нагадаємо, Талібан взяв під свій контроль решту Афганістану три тижні тому, 15 серпня, після краху уряду, підтримуваного Заходом.

Панджшер – полонина, у якій проживає близько 200 тис. осіб. Це був центр опору, коли Афганістан перебував під радянською окупацією в 1980-х роках і в попередній період правління Талібану, з 1996 по 2001 рік.

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