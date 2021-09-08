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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Польша начнет работать над выполнением решения Суда ЕС, чтобы избежать санкций

польша

Правительство Польши начнет работу над выполнением решения суда ЕС относительно дисциплинарной ответственности судей. Страна хочет избежать финансовых санкций со стороны Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретар правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, правительство Польши уже проинформировал Европейскую комиссию о планируемых изменениях в законодательстве Польши.

— Что касается вопроса предварительных мер, которые запросил Суд ЕС, их выполнение лежит в юрисдикции Верховного суда. Как и в каждой стране ЕС, в Польше исполнительная власть не зависит от власти судебной, в связи с чем постановление суда в Люксембурге может быть приведено в действие Верховным судом, — сказал Мюллер.

Он добавил, что организация судебной власти в Польше не может быть навязана Еврокомиссией, но этот вопрос должен выполнять директивы, указанные в Конституции страны.

Напомним, 7 сентября Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС с предложением наложить финансовое взыскание на Польшу за невыполнение рекомендаций и предыдущих решений Суда ЕС об устранении правовых противоречий между законодательством Польши и законодательством Евросоюза по обеспечению независимости судей.

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Источник: Польское радио

Фото: Dreamstime

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