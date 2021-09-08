Правительство Польши начнет работу над выполнением решения суда ЕС относительно дисциплинарной ответственности судей. Страна хочет избежать финансовых санкций со стороны Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретар правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, правительство Польши уже проинформировал Европейскую комиссию о планируемых изменениях в законодательстве Польши.

— Что касается вопроса предварительных мер, которые запросил Суд ЕС, их выполнение лежит в юрисдикции Верховного суда. Как и в каждой стране ЕС, в Польше исполнительная власть не зависит от власти судебной, в связи с чем постановление суда в Люксембурге может быть приведено в действие Верховным судом, — сказал Мюллер.

Он добавил, что организация судебной власти в Польше не может быть навязана Еврокомиссией, но этот вопрос должен выполнять директивы, указанные в Конституции страны.

Напомним, 7 сентября Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС с предложением наложить финансовое взыскание на Польшу за невыполнение рекомендаций и предыдущих решений Суда ЕС об устранении правовых противоречий между законодательством Польши и законодательством Евросоюза по обеспечению независимости судей.