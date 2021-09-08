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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Польща почне працювати над виконанням рішення Суду ЄС, щоб уникнути санкцій

польша

Уряд Польщі почне роботу над виконанням рішення суду ЄС щодо дисциплінарної відповідальності суддів. Країна хоче уникнути фінансових санкцій з боку Євросоюзу. 

Про це заявив прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер. 

За його словами, уряд Польщі вже проінформував Європейську комісію про заплановані зміни в законодавстві Польщі.

– Що стосується питання попередніх заходів, які запросив Суд ЄС, їх виконання лежить в юрисдикції Верховного суду. Як і в кожній країні ЄС, в Польщі виконавча влада не залежить від влади судової, у зв’язку з чим постанова суду в Люксембурзі може бути введена в дію Верховним судом, – сказав Мюллер.

Він додав, що організація судової влади в Польщі не може бути нав’язана Єврокомісією, але це питання має виконувати директиви, зазначені в Конституції країни.

Нагадаємо, 7 вересня Єврокомісія звернулася до Суду ЄС з пропозицією накласти фінансові санкції на Польщу за невиконання рекомендацій і попередніх рішень Суду ЄС про усунення правових суперечностей між законодавством Польщі та законодавством Євросоюзу щодо забезпечення незалежності суддів.

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Джерело: Польське радіо

Фото: Dreamstime

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