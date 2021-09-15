На Фарерских островах (автономный регион Дании) охотники устроили массовую охоту за белобокими дельфинами. На скоростных катерах и гидроциклах животных загнали на мелководье, и там убили 1 428 особей.

Об этом сообщила общественная организация Sea Shepherd, которая занимается защитой морских животных. Активисты считают, что это самая масштабная охоту за дельфинами на Фарерских островах за всю историю или даже крупнейшая однократная охота на китообразных в мире.

Охота за китами и дельфинами на Фарерских островах является традицией, которую издавна устраивают общины. Но по данным Sea Shepherd, 12 сентября ее провели незаконно.

Ответственный за организацию охоты в этом районе не знал об операции 12 сентября и соответственно не выдал разрешение. Кроме того, у многих участников охоты не было специальной лицензии. Для этого на Фарерских островах требуют пройти специальное обучение, как быстро убивать китов и дельфинов.

Местные жители поделились фотографиями и видеозаписями с представителями Sea Shepherd. На кадрах видно, что некоторые дельфины еще были живы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sea Shepherd US (@seashepherdsscs)

Обычно мясо после такой охоты делят между участниками, а если остается — отдают местным. На этот раз его было настолько много, что его предлагали и жителям других районов. Люди предполагают, что тела дельфинов могли просто выбросить.

Источник: Sea Shepherd