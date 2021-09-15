На Фарерських островах (автономний регіон Данії) мисливці влаштували масове полювання за білобокими дельфінами. На швидкісних катерах і гідроциклах тварин загнали на мілководдя, і там вбили 1 428 особин.

Про це повідомила громадська організація Sea Shepherd, яка займається захистом морських тварин. Активісти вважають, що це наймасштабніше полювання за дельфінами на Фарерських островах за всю історію або навіть найбільше одноразове полювання на китоподібних у світі.

Полювання за китами та дельфінами на Фарерських островах є традицією, яку здавна влаштовують громади. Але за даними Sea Shepherd, 12 вересня його провели незаконно.

Відповідальний за організацію полювання у цьому районі не знав про операцію 12 вересня і відповідно не видав дозвіл. Крім того, багато учасників полювання не мали спеціальної ліцензії. Для цього на Фарерських островах вимагають пройти спеціальне навчання, як швидко вбивати китів та дельфінів.

Місцеві жителі поділилися фотографіями та відеозаписами з представниками Sea Shepherd. На кадрах видно, що деякі дельфіни ще були живі.

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Зазвичай м’ясо після такого полювання ділять між учасниками, а якщо залишається – віддають місцевим. Цього разу його було настільки багато, що його пропонували й жителям інших районів. Люди припускають, що тіла дельфінів могли просто викинути.

Джерело: Sea Shepherd