(Русский) В Запорожье возле кафе неизвестные открыли стрельбу – пострадали 5 человек

У Запоріжжі в результаті перестрілки біля кафе постраждали 5 осіб, двоє людей затримано.

Як повідомили у поліції Запорізької області, інцидент стався рано-вранці.

– Близько п’ятої ранку до відділу поліції №1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрілянину. Є постраждалі, повідомили правоохоронці.

На місці події співробітники поліції встановили, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптово виниклого конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів. У результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Зловмисники втекли з місця події на власному автомобілі.

В районі вулиці Північне шосе зловмисників наздогнали поліцейські.

Правопорушники – жителі Запоріжжя. Одному 29 років, іншому – 34.

Їх затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина. У результаті цього поранено одного працівника поліції та цивільну людину. У місті ввели спецоперацію Грім.

За даними ЗМІ, на місці перестрілки наразі працює сім нарядів поліції – вся дорога перекрита. Постраждалого правоохоронця та громадянина госпіталізували у лікарню.