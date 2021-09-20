У Парижі росіянин влаштував стрілянину на Єлисейських полях, є постраждалі

Чоловік, підозрюваний у стрілянині по перехожих з прямовисної гвинтівки на Єлисейських полях в Парижі, був заарештований і взятий під варту в неділю, 19 вересня.

За даними BFMTV, він є громадянином Росії 1988 року народження.

У результаті стрілянини чотири людини постраждали.

В ніч з суботи на неділю він вистрілив в людину, яка їхала скутером, що побачив один з перехожих. Він розповів про це поліції.

Таким чином екіпажі паризької поліції змогли впізнати підозрюваного і заарештувати його будинку в восьмому окрузі Парижа.

Поки невідомо, що стало причиною стрілянини.

Нагадаємо, раніше Запоріжжя в результаті перестрілки у кафе постраждали п’ять осіб.

Правопорушники – жителі Запоріжжя. Одному 29 років, іншому – 34.

Джерело: BFMTV