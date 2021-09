В воскресенье 19 сентября в Техасе (США) учебный самолет Военно-морских сил (ВМС) упал на жилой квартал. К счастью, пилоты самолета успели катапультироваться, прежде чем он разбился.

Военные получили травмы, один из них на парашюте зацепился за линию электропередач и получил поражение током, однако не потерял сознания. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

В результате катастрофы самолета были повреждены три дома. Трое гражданских получили легкие травмы, одного человека также госпитализировали. Владельцев домов пока переселят в другие места. Во время аварии 44 дома остались без электроснабжения.

Летчик-инструктор сейчас находится в стабильном состоянии, а ученик-военный — в тяжелом. Пилоты совершали обычный учебный полет на самолете T-45C Goshawk.

