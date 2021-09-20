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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В США военный самолет упал на жилой квартал

В США военный самолет упал на жилой квартал

В воскресенье 19 сентября в Техасе (США) учебный самолет Военно-морских сил (ВМС) упал на жилой квартал. К счастью, пилоты самолета успели катапультироваться, прежде чем он разбился.

Военные получили травмы, один из них на парашюте зацепился за линию электропередач и получил поражение током, однако не потерял сознания. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

В результате катастрофы самолета были повреждены три дома. Трое гражданских получили легкие травмы, одного человека также госпитализировали. Владельцев домов пока переселят в другие места. Во время аварии 44 дома остались без электроснабжения.

— Нам невероятно повезло, что самолет разбился во дворах домов, а не в самих резиденциях, — сообщили в спасательной службе.

Летчик-инструктор сейчас находится в стабильном состоянии, а ученик-военный — в тяжелом. Пилоты совершали обычный учебный полет на самолете T-45C Goshawk.

Недавно авиакатастрофа произошла в Житомирской области. Самолет, который занимался опрыскиванием полей, упал в 300 м от жилых домов.

Пилота в тяжелом состоянии доставили в больницу. После падения самолета пожара не было.

Источник: AP

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