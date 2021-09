У неділю 19 вересня у Техасі (США) навчальний літак Воєнно-морських сил (ВМС) впав на житловий квартал. На щастя, пілоти літака встигли катапультуватися, перш ніж він розбився.

Військові отримали травми, один з них на парашуті зачепився за лінію електропередач і отримав враження струмом, однак не втратив свідомість. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.

Внаслідок катастрофи літака пошкодилися три будинки. Троє цивільних отримали легкі травми, одну людину також госпіталізували. Власників будинків поки переселять в інші місця. Під час аварії 44 оселі залишилися без електропостачання.

Льотчик-інструктор наразі перебуває у стабільному стані, а учень-військовий – у важкому. Пілоти здійснювали звичайний навчальний політ на літаку T-45C Goshawk.

A military aircraft crashed on Sunday in a residential neighborhood of Lake Worth, Texas, three homes were damaged but no residents were injured. The two pilots were hospitalized after ejecting from the plane:https://t.co/i5dEf1wh6m

