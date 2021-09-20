У неділю 19 вересня у Техасі (США) навчальний літак Воєнно-морських сил (ВМС) впав на житловий квартал. На щастя, пілоти літака встигли катапультуватися, перш ніж він розбився.

Військові отримали травми, один з них на парашуті зачепився за лінію електропередач і отримав враження струмом, однак не втратив свідомість. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.

Внаслідок катастрофи літака пошкодилися три будинки. Троє цивільних отримали легкі травми, одну людину також госпіталізували. Власників будинків поки переселять в інші місця. Під час аварії 44 оселі залишилися без електропостачання.

– Нам неймовірно пощастило, що літак розбився у дворах будинків, а не в самих резиденціях, – повідомили у рятувальній службі.

Льотчик-інструктор наразі перебуває у стабільному стані, а учень-військовий – у важкому. Пілоти здійснювали звичайний навчальний політ на літаку T-45C Goshawk.

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A military aircraft crashed on Sunday in a residential neighborhood of Lake Worth, Texas, three homes were damaged but no residents were injured. The two pilots were hospitalized after ejecting from the plane:https://t.co/i5dEf1wh6m ???? https://t.co/kWnyB2AyuC pic.twitter.com/G6YoAtyyO3 — ⚔️ Uwe Malitz ⚔️, “Single cases”? – No thanks! (@Connybub) September 20, 2021

Нещодавно авіакатастрофа трапилася у Житомирській області. Літак, який займався оприскуванням полів, впав за 300 м від житлових будинків.

Пілота у важкому стані забрали до лікарні. Після падіння літака пожежі не було.