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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У США військовий літак впав на житловий квартал

У США військовий літак впав на житловий квартал

У неділю 19 вересня у Техасі (США)  навчальний літак Воєнно-морських сил (ВМС) впав на житловий квартал. На щастя, пілоти літака встигли катапультуватися, перш ніж він розбився.

Військові отримали травми, один з них на парашуті зачепився за лінію електропередач і отримав враження струмом, однак не втратив свідомість. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.

Внаслідок катастрофи літака пошкодилися три будинки. Троє цивільних отримали легкі травми, одну людину також госпіталізували. Власників будинків поки переселять в інші місця. Під час аварії 44 оселі залишилися без електропостачання.

– Нам неймовірно пощастило, що літак розбився у дворах будинків, а не в самих резиденціях, – повідомили у рятувальній службі.

Льотчик-інструктор наразі перебуває у стабільному стані, а учень-військовий – у важкому. Пілоти здійснювали звичайний навчальний політ на літаку T-45C Goshawk.

Нещодавно авіакатастрофа трапилася у Житомирській області. Літак, який займався оприскуванням полів, впав за 300 м від житлових будинків.

Пілота у важкому стані забрали до лікарні. Після падіння літака пожежі не було.

Джерело: AP

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