Палата представителей США приняла законопроект о поддержке Украины и введении новых санкций против ключевых секторов российской экономики.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на результаты голосования в Палате представителей США и заявления американских законодателей.

Палата представителей приняла законопроект для помощи Украине: что известно

Палата представителей поддержала документ 226 голосами против 195. Законопроект инициировал конгрессмен-демократ Грегори Микс.

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Документ предусматривает закрепление американской поддержки Украины и содержит более $1 млрд помощи в сфере безопасности и послевоенного восстановления.

Кроме этого, еще $8 млрд предлагается сделать доступными для оборонных нужд Украины в формате заемного финансирования.

Отдельный блок законопроекта касается введения новых санкций против стратегически важных секторов экономики РФ.

Американские медиа называют это голосование еще одним примером разногласий между Палатой представителей и президентом Дональдом Трампом по внешней политике.

Что меняет решение Палаты представителей: реакция Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала принятие Палатой представителей Ukraine Support Act важным сигналом продолжения двухпартийной поддержки Украины в США.

По ее словам, документ охватывает ключевые направления сотрудничества в противодействии российской агрессии — от помощи в сфере безопасности и санкционного давления до поддержки восстановления Украины, борьбы с дезинформацией и защиты украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

Стефанишина отметила, что законопроект предусматривает продолжение Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также возможность предоставления до $8 млрд прямых займов Украине и союзникам США по НАТО в 2026 году.

Документ также содержит положения об усилении санкций против российского финансового сектора, энергетики, так называемого теневого флота, Росатома и других механизмов финансирования войны.

— Принятие Ukraine Support Act является важным шагом вперед и свидетельствует о продолжении двухпартийной поддержки Украины. Благодарна членам Палаты представителей за то, что вопрос Украины остается среди приоритетов американской повестки дня, — заявила чиновница.

По словам Стефанишиной, нынешнее решение также может активизировать рассмотрение других двухпартийных законодательных инициатив по поддержке Украины.

Теперь документ должен пройти следующий этап — рассмотрение в Сенате США.

Ранее сообщалось, что Палата представителей поддержала дальнейшее рассмотрение петиции о военной помощи Украине и санкций против России — тогда решение поддержали 218 конгрессменов против 204.

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