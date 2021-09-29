В Демократической Республике Конго заживо сожгли восемь женщин вследствие подозрений в колдовстве. О трагедии сообщили чиновники и правозащитники. Погибшими были преимущественно лица старше 60 лет.

Убийство женщин произошло в проблемном регионе ДР Конго — в провинции Южное Киву. В период с июня по сентябрь местные жители обвинили в колдовстве 324 человека.

Некоторых сожгли живьем, а нескольких отвезли в неизвестном направлении.

Убийства женщин происходят по указаниям так называемых баджакасов — экстрасенсов, которые якобы умеют определять ведьм.

В прошлом году в ДР Конго посадили 11 таких прорицателей на полгода. Некоторые из них были освобождены после обещания сменить профессию, но правозащитники сообщают, что сейчас они занимаются этим тайно.

Эксперты говорят, что восстановление так называемой охоты на ведьм произошло из-за вакуума в управлении — полиция и система правосудия не выполняют свою работу.

Прокуратура утверждает, что практически невозможно найти виновных в убийстве женщин. Сельские головы не выдают полиции злоумышленников.

Местная жительница и правозащитница рассказала, что в прошлом месяце видела охоту на ведьм в одном из сел. Молодые мужчины ездили по селу и искали колдуний. У них был список с 19 именами, которые назвала экстрасенс.

Большинству удалось сбежать, некоторых спасли военные, но злоумышленники разрушили дома женщин.