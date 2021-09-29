У Демократичній Республіці Конго живцем спалили вісьмох жінок через підозри у відьомстві. Про трагедію повідомили чиновники та правозахисники. Загиблими були переважно особи старше 60 років.

Вбивство жінок сталося у проблемному регіоні ДР Конго – у провінції Південне Ківу. У період з червня до вересня місцеві жителі звинуватили у чаклунстві 324 людини.

Деяких спалили живцем, а кількох відвезли до невідомих місць.

Вбивства жінок відбуваються за вказівками так званих баджакасів – екстрасенсів, які нібито вміють визначати відьом.

Минулого року у ДР Конго ув’язнили 11 таких віщунів на півроку. Деяких з них було звільнено після обіцянки змінити професію, але правозахисники повідомляють, що зараз вони займаються цим таємно.

Експерти кажуть, що відновлення так званого полювання на відьом сталося через вакуум в управлінні – поліція та система правосуддя не виконують свою роботу.

Прокуратура стверджує, що практично неможливо знайти винних у вбивстві жінок. Сільські голови не видають поліції зловмисників.

Місцева жителька і правозахисниця розповіла, що минулого місяця бачила полювання на відьом в одному з сіл. Молоді чоловіки їздили селом і шукали чаклунок. У них був список з 19 іменами, які назвала екстрасенс.

Більшості вдалося втекти, деяких врятували військові, але зловмисники зруйнували будинки жінок.