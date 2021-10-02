Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі оголосив голодування у СІЗО міста Руставі. 1 жовтня його затримали у Тбілісі після повернення на батьківщину.

Про те, що Саакашвілі оголосив голодування, повідомила омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія. Вона зустрічалася з затриманим у в’язниці після того, як він пройшов медичний огляд. Їм дозволили поспілкуватися в камері.

Також Ломджарія заявила, що Саакашвілі як громадянин України вимагає зустрічі з консулом України.

Затримання Саакашвілі

Третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Напередодні він повернувся на батьківщину вперше з 2013 року.

Правоохоронці провели спеціальну операцію для затримання Саакашвілі. Після цього його відвезли до слідчого ізолятора у місто Руставі.

У 2018 році екс-президента заочно засудили до шести років позбавлення волі. Його визнали винним в організації нападу на депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Українська сторона вже відреагувала на затримання Саакашвілі. Прес-секретар президента Володимира Зеленського повідомив, що глава держави занепокоєний ситуацією.

Консули України уже працюють над тим, щоб надати допомогу Саакашвілі.

Після новин про затримання Саакашвілі в Грузії народний депутат Єлизавета Ясько заявила про стосунки з ним. Вона оприлюднила відео, яке вони записали разом перед від’їздом політика.

Ясько та Саакашвілі зізналися, що кохають один одного.