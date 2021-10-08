В Латвии невакцинированным запретили посещать супермаркеты

В Латвии объявили чрезвычайное положение сроком на три месяца. Невакцинированным от коронавируса запретили посещать супермаркеты.

Соответствующее решение принял Совет по кризисному управлению в Латвии, но его еще должно утвердить правительство.

— Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь, — сказал министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Так, Совет по кризисному управлению постановил, что не переболевшие и не привитые от коронавируса в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты. Также планируется также сократить время работы магазинов.

Также введут дополнительные эпидемиологические требования для привитых. На мероприятиях нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию.

Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании кабинета министров в пятницу.

Отметим, в Латвии с 15 ноября планируют сделать вакцинацию обязательной для работников учебных и медицинских учреждений, а также работников сферы социального ухода.

Все преподаватели, воспитатели детсадов, медработники, в частности аптекари, и сотрудники центров долгосрочной социальной опеки должны будут получить прививку.