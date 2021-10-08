У Латвії невакцинованим заборонили відвідувати супермаркети

У Латвії оголосили надзвичайний стан терміном на три місяці. Невакцинованим від коронавируса заборонили відвідувати супермаркети.

Відповідне рішення ухвалила Рада з кризового управління в Латвії, але його ще має затвердити уряд.

– Ми півтора року боролися в країні з COVID-19, але боротьба не закінчиться, поки охоплення вакцинацією в групах ризику не дійде до 90%, а в суспільстві в цілому не перевищить 75%. Це ще досить довгий шлях, – сказав міністр повідомлення Латвії Талис Лінкайтс.

Так, Рада з кризового управління постановила, що ті, хто не перехворіли та не щеплені від коронавірусу надалі зможуть здійснювати покупки лише в магазинах товарів першої необхідності та будуть позбавлені можливості відвідувати супермаркети. Також планується також скоротити час роботи магазинів.

Також введуть додаткові епідеміологічні вимоги для щеплених. На заходах потрібно буде перебувати в масках, дотримуватися дистанції.

Ці рішення наберуть чинності після затвердження на засіданні кабінету міністрів в п’ятницю.

Зазначимо, в Латвії з 15 листопада планують зробити вакцинацію обов’язковою для працівників навчальних і медичних установ, а також працівників сфери соціального догляду.

Всі викладачі, вихователі дитсадків, медпрацівники, зокрема аптекарі, і співробітники центрів довгострокової соціальної опіки повинні будуть отримати щеплення.