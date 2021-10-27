В Чехии задержаны члены украинской преступной группировки Луганская бригада. Для этого чешские правоохранители провели масштабную спецоперацию в Южной Моравии под кодовым названием Бригада.

Среди задержанных — семь граждан Украины, а именно четыре мужнины и три женщины.

Члены Луганской бригады долгое время работали на территории Чехии, в частности в Южно-Моравском крае и в городе Брно.

Злоумышленники шантажировали людей и единовременно или систематически требовали у них деньги за “защиту”, жертвами преимущественно становились украинцы, проживавшие на территории Чехии. Члены группировки запугивали потерпевших, вызывая опасения за свое здоровье, жизнь и имущество.

В общей сложности они получили около 2,5 млн чешских крон (более 2,9 млн грн).

Четверо мужчин уже взяли под стражу, их обвиняют в участии в организованной преступной группе и в вымогательстве. Пока данные о еще одном подозреваемом неизвестны.

По заключению полиции, две из задержанных женщин предоставили свои банковские счета для перевода средств. Их обвиняют в участии в организованной преступной группе, а также в отмывании средств, полученных преступным путем. Фигурантки дела сейчас находятся на свободе.

Во время проведения обысков в домах задержанных обнаружили средства наличными на сумму около 1 млн чешских крон (более 1,19 млн грн), а также две единицы огнестрельного оружия. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В случае доказательства вины организаторам Луганской бригады грозит более 10 лет лишения свободы. Дело под контролем городской прокуратуры города Брно.

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Источник: полиция Чехии