Google посвятил новый дудл Хэллоуину

Сегодня, 31 октября, Google поздравил украинцев с праздником Хэллоуина.

На стартовой странице поисковика Google можно увидеть тематических ворон-ведьмочек в черных шляпах, которые делают фонари, сладости и варят магическое зелье к празднику. Если ві нажмете на дудл, то прочтете информацию о Хэллоуине.

Дудл под Хэллоуин соответствует цветовой гамме праздника — черно-красно-оранжевой.

В начале октября многие люди начинают украшать свои дома на Хэллоуин невероятно уникальными способами. От воспроизведения мемов до создания полноразмерных драконов. Их творчество придает колорит окрестностям по всему миру.

Но почему Хэллоуин так популярен?

История праздника

Хэллоуин празднуется в ночь на 1 ноября.

Halloween начался 2000 лет назад, когда кельтские племена обитали на территории нынешней Англии, Ирландии, Уэльса, Шотландии и Северной Франции.

Вечером 31 октября и весь день 1 ноября они чествовали бога мертвых, в воле которого находились души людей после их смерти. Кроме того, кельты поклонялись и богу Солнца.

В XIX в. снова заговорили о языческих корнях праздника. Однако последние исследования доказывают его католическое происхождение.

Ярче всего отмечается в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Хотя в этих странах Хэллоуин не является государственным праздником, но по популярности уступает только Рождество.

В Украине Хэллоуин становится популярным в конце XX ст.

Не забудьте поздравить своих друзей с самым страшным праздником года, пожелав им кошмарного везения и вкусных сладостей. Факты ICTV подготовили яркие картинки для Viber, чтобы вы смогли поздравить всех с Хеллоуином.