Google присвятив новий дудл Геловіну

Сьогодні, 31 жовтня, Google привітав українців зі святом Геловіна.

На стартовій сторінці пошуковика Google мона побачити тематичних ворон-відьмочок у чорних капелюхах, які роблять ліхтарі, солодощі та варять магічне зілля до свята. Якщо на нього натиснути, то з’являється інформація про Геловін.

Дудл під Геловін відповідає кольоровій гаммі свята – чорно-червоно-помаранчева.

На початку жовтня багато людей починають прикрашати свої оселі під Геловін неймовірно унікальними способами. Від відтворення мемів до створення повнорозмірних драконів, їхня творчість безмірно надає колорит околицям у всьому світі.

Але чому Геловін такий популярний?

Історія свята

Геловін святкується в ніч проти 1 листопада. Halloween почався 2000 років тому, коли кельтські племена жили на території нинішньої Англії, Ірландії, Уельсу, Шотландії та Північної Франції. Увечері 31 жовтня та весь день 1 листопада вони вшановували бога мертвих, у волі якого перебували душі людей після їхньої смерті. … Крім того, кельти поклонялися і богу Сонця.

У ХІХ ст. знов заговорити про його язичницькі корені. Однак останні дослідження доводять його католицьке походження.

Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Хоч в цих країнах Хелловін не є державним святом, та за популярністю поступається лише Різдву.

В Україні Геловін стає популярним наприкінці XX ст.

Не забудьте привітати своїх друзів із найстрашнішим святом року, побажавши їм кошмарного везіння та смачних солодощів. Факти ICTV підготували яскраві картинки для Viber, щоб ви змогли привітати всіх із Геловіном.