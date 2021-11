8 ноября ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась. Колонна мигрантов из сотен человек хлынула от Беларуси к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики.

Мигранты пытались прорвать границу, а польские власти в ответ привели в готовность войска территориальной обороны. Факты ICTV собрали все известные факты о конфликте на польской границе и его развитии.

Что известно о ситуации на польской границе

Утром 8 ноября стало известно, что колонна мигрантов следует в сторону границы в сопровождении силовиков. Они двигались, в частности, по проезжей части. Видео с толпой появилось в ряде СМИ.

❗️A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

По данным белорусского Telegram-канала Nexta, большинство мигрантов – это курды, приехавшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей.

Позже Министерство обороны Польши сообщило, что нелегалы находятся в районе пропускного пункта Брузги (Беларусь) – Кузница (Польша). Ведомство также опубликовало видео, снятое с высоты.

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Уже в обед МВД Польши заявило о попытке прорвать границу. Польские службы предотвратили это и взяли ситуацию под контроль.

На опубликованных видеозаписях видно, как мигранты пытаются подняться на ограждение с колючей проволокой, бросаются камнями и палками. Они даже использовали длинные стволы деревьев, чтобы уничтожить изгородь. В ответ на это польские силовики применили слезоточивый газ. В это время над границей пролетал вертолет.

На еще одной видеозаписи зафиксировано, как нелегалы ​​подносят к глазам мальчика горящую сигарету, чтобы у него пошли слезы. По данным СМИ, после этого несовершеннолетний давал комментарий пропагандистам и разговаривал с польскими силовиками.

Another video from the Polish MoD. The wire cutters guy is now equipped with a shovel. With a similar result. https://t.co/zrUKepGP4l pic.twitter.com/QO1g3Eim61 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

A section of the barbed wire fence has been removed. Polish servicemen formed a human shield to cover the hole and are trying to scare migrants off with a helicopter. The crowd is chanting “Germany!” pic.twitter.com/P99Yd9SRdO — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Polish troops using tear gas against those trying to approach the border fence (and the other way around it seems). Apart from that the situation seems fairly calm so far. pic.twitter.com/9brFsHNIAR — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Migrants Blow Cigarette Smoke into Child’s Eyes to Make Tears After that, the boy gives a comment to the propagandist and tries to communicate with the Polish military. via motolkohelp pic.twitter.com/2zOGwX63sV — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) November 8, 2021

В связи с напряженной ситуацией на границе Польши власти привели к боевой готовности Силы территориальной обороны. На месте конфликта разместили 12 тыс. военных. Также в Польше созвали срочное совещание.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что в непосредственной близости от границы находится уже до 4 тыс. человек. Однако около 10 тыс. иностранцев по всей Беларуси готовы пересечь польскую границу.

Что говорят польские власти

Петр Вавжик, заместитель главы МИД Польши, считает, что таким образом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко добивается эскалации.

По словам Вавжика, это может привести к летальным исходам на какой-то из сторон. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заверил, что службы Министерства внутренних дел готовы защищать польскую границу.

Станислав Жарин, министр-координатор польских спецслужб, назвал ситуацию тревожной. Он считает конфликт гибридной атакой Беларуси и подчеркнул, что мигранты полностью контролируются белорусскими службами и военными.

Как ситуацию комментируют в Беларуси

Пограничный комитет Белоруссии опубликовал сообщение о движении толпы к границе с Польшей. По их словам, польские пограничники неоднократно отчитывались о вытеснении мигрантов к границе с Беларусью.

— На такой шаг отчаяния беженцев побудило равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что белорусская сторона принимает меры по безопасности мигрантов и бесперебойной работе каналов международного сообщения.

Позже Пограничный комитет сообщил, что иностранцы хотят попасть в ЕС, чтобы получить там защиту, а Республику Беларусь не рассматривают как местонахождение.

— По словам самих беженцев, они самоорганизовались в столь многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши по несоблюдению прав человека.

По данным белорусской стороны, всего на польской границе находятся более 2 тыс. беженцев. Пограничный комитет обвинил Польшу в психологическом давлении на нелегалов из-за привлечения авиации и применения слезоточивого газа.

Вроде бы мигранты до этого вели себя спокойно, но в ответ на применение специальных средств “перешли к более решительным действиям”.

Реакция международного сообщества

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала ситуацию серьезной и предложила ввести чрезвычайное положение в приграничных муниципалитетах. Она подчеркнула, что похожая ситуация может возникнуть и в ее стране.

Спикер Еврокомиссии заявил, что ЕС внимательно следит за ситуацией и готов помочь Польше. Также он добавил, что в Евросоюзе готовятся новые санкции против Лукашенко.

— Это продолжающаяся отчаянная попытка режима Лукашенко использовать людей как инструмент для дестабилизации Европейского Союза, — подчеркнул он.

В НАТО выразили обеспокоенность по поводу ситуации на польской границе. В штаб-квартире Североатлантического Альянса заявили, что использование Лукашенко мигрантов в качестве гибридной атаки недопустимо. Генсек НАТО проводит консультации по этому поводу с правительствами стран-союзников.

Временно поверенный по делам США в Польше Бикс Али призвал Беларусь немедленно прекратить враждебные действия.

– Режим Лукашенко ставит под угрозу жизнь и здоровье мигрантов, используя их для эскалации пограничного кризиса и провокации Польши. Враждебные действия Беларуси опасно обостряют ситуацию на границе с ЕС и НАТО и должны немедленно прекратиться, – написал он.

Reżim Łukaszenki naraża życie i zdrowie migrantów, wykorzystując ich do eskalacji kryzysu granicznego i prowokacji wobec Polski. Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć. https://t.co/a1Ll3j7MzR — Bix Aliu (@USAmbPoland) November 8, 2021

Рост потока мигрантов на границах со стороны границы Беларуси в этом году стал значительной проблемой не только для Беларуси, но и для Литвы и Латвии.

Европейские лидеры убеждены, что мигрантов на границы свозят силовики режима Лукашенко. Это ответ самопровозглашенного президента на многочисленные санкции, протесты и поддержку лидера оппозиции Светланы Тихановской.