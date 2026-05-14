Военно-врачебная экспертиза создана, чтобы определить пригодность и состояние здоровья военнообязанного лица и резервистов. Она устанавливает связь заболеваний с военной службой.

Факты ICTV узнавали, как сейчас действует порядок направления на ВВК.

Цель выдачи направления на ВВК

В соответствии с приказом №402, основная задача этой экспертизы – определить, пригодно ли конкретное лицо к военной службе или обучению в военном учебном заведении. Благодаря экспертизе удается осуществить отбор граждан, пригодных по состоянию здоровья к военной службе, с целью комплектования Вооруженных сил Украины.

Для военнообязанных комиссии работают при районных, городских и областных ТЦК на базе коммунальных медицинских учреждений. Военнослужащие проходят ВЛК в военных госпиталях или гарнизонных комиссиях. Если в больнице нет собственной ВЛК, может быть организован выездной осмотр.

Отдельно урегулирован порядок повторных осмотров после лечения. Если военнослужащий после стационара получил отпуск для лечения на 30 дней, перед его завершением он должен снова пройти ВЛК. Это необходимо для решения вопроса о продолжении лечения или окончательном определении годности к службе.

Кто выдает направление на ВЛК

Для прохождения ВЛК обязательно нужно получить направление. Его могут выдать руководители ТЦК, Центров рекрутинга ВСУ или командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.

В то же время для военнообязанных уже действует упрощенная система получения электронного направления через приложение Резерв+.

Как получить электронное направление на ВЛК:

для этого нужно зайти в раздел Сервисы,

выбрать функцию Направление на ВЛК,

заполнить заявку и отправить её на проверку.

После обработки документ появится в личном кабинете.

Таким образом, во многих случаях посещать ТЦК только для получения направления уже не нужно. Однако такая возможность действует при условии, что человек будет проходить комиссию по месту своего воинского учета.

Для военнослужащих также предусмотрена цифровая процедура. Они могут подать рапорт через приложение Армия+, если у них есть медицинские рекомендации о необходимости прохождения ВЛК.

В Минобороны отдельно подчеркнули: повестка и направление на ВЛК — это разные документы. Повестка означает вызов в ТЦК для уточнения данных или других процедур, а направление является официальным основанием для прохождения медицинского осмотра.

Этапы прохождения военно-врачебной комиссии в 2026 году

Перед прохождением комиссии рекомендуется подготовить медицинские документы и результаты анализов. В частности, могут понадобиться результаты анализов крови и мочи, тесты на инфекции, электрокардиограмма и другие обследования. Если анализы еще не сданы, перед осмотром рекомендуется воздержаться от еды в течение 4–8 часов.

В стандартный состав ВЛК входят терапевт, хирург, невролог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог и дерматолог. При необходимости человека могут направить к дополнительным специалистам или на углубленные обследования — МРТ, КТ или стационарное лечение.

Сколько действует заключение ВЛК и как часто нужно проходить комиссию

Сроки прохождения ВЛК зависят от сложности обследования. Если человеку не нужны дополнительные исследования, базовый медосмотр должен длиться не более шести дней. Если же необходимы дополнительные анализы или стационарное обследование, общий срок не может превышать 14 дней с момента получения направления.

Во время военного положения решение ВЛК в отношении военнообязанных действует один год. По истечении этого срока медицинские данные в реестре Оберег и приложении Резерв+ считаются устаревшими, поэтому человека могут направить на повторный осмотр.

Также повторную комиссию могут назначить раньше, если после предыдущего заключения появилось тяжелое заболевание или была проведена операция.

Какие решения может принять ВЛК

По результатам медицинского осмотра ВЛК может принять несколько типов решений:

признать человека полностью годным к военной службе;

определить годность только для службы в подразделениях обеспечения, логистики, ТЦК или учебных центрах;

установить временную негодность с повторным осмотром через 6–12 месяцев;

признать человека негодным к военной службе.

С 1 апреля 2025 года заключения ВЛК оформляются в электронном формате через медицинскую информационную систему ВСУ. Данные военнообязанных автоматически передаются в реестр Оберіг и отображаются в Резерв+.

Как обжаловать решение ВЛК

Если человек не согласен с заключением ВЛК, его можно обжаловать. Сначала это делается в досудебном порядке — путем подачи жалобы в высшую комиссию. К заявлению необходимо приложить медицинские документы, копию решения ВЛК и военно-учетные документы.

Высшая комиссия может пересмотреть предыдущее решение и при необходимости направить человека на повторный медосмотр.

Если же гражданин не согласен и с решением штатной ВЛК, он имеет право обратиться в суд. Однако суд не оценивает медицинские показатели напрямую. Вместо этого проверяется соблюдение процедуры: были ли посещены все врачи, выполнены ли необходимые обследования, правильно ли оформлены документы и не были ли нарушены права человека.

Что грозит за отказ от прохождения ВЛК

В Минобороны также напомнили, что отказ от прохождения ВЛК во время военного положения расценивается как нарушение законодательства о мобилизации. Если человек получил направление, но без уважительной причины не явился на медосмотр, ему может грозить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Информацию о нарушителе могут внести в реестр Оберіг, а сам военнообязанный автоматически попадает в розыск ТЦК. Это может привести к ограничениям в праве управления транспортом и задержанию полицией.

В случае систематического уклонения от прохождения ВЛК и вызовов в ТЦК такие действия могут квалифицироваться уже как уклонение от мобилизации, что влечет за собой уголовную ответственность — до пяти лет лишения свободы.

В то же время закон допускает неявку на комиссию при наличии уважительных причин. Среди них — тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или обстрелы, которые делают невозможным прибытие в медицинское учреждение.

