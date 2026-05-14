Американская певица Бритни Спирс оказалась в центре нового скандала после ужина в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

По данным TMZ, посетители заведения пожаловались на странное поведение артистки — очевидцы говорят о криках, лае и блуждании с ножом.

Бритни Спирс устроила хаос в ресторане

Инцидент произошел вечером 13 мая в ресторане Blue Dog Tavern в районе Шерман-Оукс. По словам источников издания, певица пришла в заведение в компании мужчины и женщины и сидела за столиком в углу зала.

Сейчас смотрят

Очевидцы утверждают, что во время ужина Бритни громко разговаривала, кричала и даже лаяла. Атмосферу в ресторане они описали как хаотичную и “несколько грустную”.

Один из гостей заявил, что певица в какой-то момент прошла мимо столиков с ножом в руке, чем напугала посетителей. В то же время он предположил, что артистка могла просто забыть оставить нож на столе.

Также издание сообщает, что Бритни Спирс зажгла сигарету внутри помещения у входа. После этого работники ресторана попросили ее спутника урегулировать ситуацию.

По словам источников, певица заказала бургер с картошкой фри, однако почти не ела. После ее ухода под столом остался беспорядок, а большинство посетителей якобы даже не поняли, что в ресторане находилась именно Бритни Спирс, пока она не ушла.

Реакция представителей Бритни Спирс

После публикации TMZ представитель артистки опроверг информацию об опасном поведении Спирс.

По его словам, ситуацию “сильно преувеличили”, а сама певица просто ужинала вместе с помощником и охранником.

— Она просто рассказывала историю о том, как ее собака лаяла на соседей. Она никого не подвергала опасности ножом — Бритни просто разрезала бургер пополам, — заявил представитель артистки.

Также в команде звезды добавили, что СМИ якобы снова пытаются создать негативный образ певицы, как это уже было около 20 лет назад.

Этот инцидент произошел менее чем через две недели после того, как Бритни Спирс удалось избежать более серьезного наказания по делу о вождении в нетрезвом состоянии. Певица заключила соглашение с прокуратурой, благодаря которому обвинения смягчили.

Согласно условиям соглашения, артистка будет находиться на испытательном сроке в течение года, а также должна продолжить лечение и встречи со специалистами.

Ранее Факты ICTV писали, что знаменитость проходила реабилитацию в центре Borden Cottage в штате Мэн. После этого певица заявила, что сейчас находится в “духовном путешествии” и учится быть добрее к себе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.