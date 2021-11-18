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Факты / Мир

Польские пограничники заявили, что часть мигрантов остается на границе с Беларусью

Анастасия Гевко редактор ленты
мігранти нелегали на польському кордоні

Часть мигрантов не покинула границу между Беларусью и Польшей и остается у КПП Брузги-Кузница. Об этом говорится в сообщении польской погранслужбы.

– На пограничном переходе в Брузгах с белорусской стороны бродит группа мигрантов – это новый лагерь. В старом, через несколько сотен метров, еще люди. В целом в области около 1000 иностранцев, остальных забрали белорусские службы, – сказано в заявлении.

Министерство обороны Польши позднее также опубликовало видеозапись с подписью о том, что мигранты остаются рядом с пунктом пропуска.

17 ноября в пресс-службе польской погранслужбы сообщали, что несколько сотен мигрантов начали покидать лагерь на КПП Брузги-Кузьница в сопровождении силовиков Беларуси.

До этого, в ночь на 16 ноября, мигранты попытались прорваться через польскую границу, но военные Польши отразили эту атаку.

Утром после этого агрессивно настроенные нелегалы попытались сломать ограждение, бросаясь камнями в силовиков.

Польские правоохранители в ответ применили водомет и слезоточивый газ.

В Минобороны Польши утверждают, что силовики Беларуси предоставили нелегалам свето-шумовые гранаты, которые те начали бросать в польских пограничников.

Источник: Straż Graniczna Ministerstwo Obrony Narodowej

Фото: Getty Images

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