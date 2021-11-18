Польские пограничники заявили, что часть мигрантов остается на границе с Беларусью

Часть мигрантов не покинула границу между Беларусью и Польшей и остается у КПП Брузги-Кузница. Об этом говорится в сообщении польской погранслужбы.

– На пограничном переходе в Брузгах с белорусской стороны бродит группа мигрантов – это новый лагерь. В старом, через несколько сотен метров, еще люди. В целом в области около 1000 иностранцев, остальных забрали белорусские службы, – сказано в заявлении.

Po stronie białoruskiej???????? przy przejściu granicznym w Bruzgach koczuje grupa cudzoziemców-to nowe obozowisko. Na starym, kilkaset metrów dalej wciąż pozostają osoby. Łącznie w tym rejonie koczuje ok. 1000 cudzoziemców.Pozostałe osoby zostały zabrane przez służby białoruskiej. pic.twitter.com/o7nl4CWWzZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Министерство обороны Польши позднее также опубликовало видеозапись с подписью о том, что мигранты остаются рядом с пунктом пропуска.

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Migranci koczują obok przejścia granicznego pic.twitter.com/XdTfr7egRy — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 17, 2021

17 ноября в пресс-службе польской погранслужбы сообщали, что несколько сотен мигрантов начали покидать лагерь на КПП Брузги-Кузьница в сопровождении силовиков Беларуси.

До этого, в ночь на 16 ноября, мигранты попытались прорваться через польскую границу, но военные Польши отразили эту атаку.

Утром после этого агрессивно настроенные нелегалы попытались сломать ограждение, бросаясь камнями в силовиков.

Польские правоохранители в ответ применили водомет и слезоточивый газ.

В Минобороны Польши утверждают, что силовики Беларуси предоставили нелегалам свето-шумовые гранаты, которые те начали бросать в польских пограничников.

Источник: Straż Graniczna, Ministerstwo Obrony Narodowej