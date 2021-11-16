Мигранты продолжают штурмовать границу Польши: бросают камни и ломают забор

Группа из нескольких тысяч мигрантов в ночь с 15 на 16 ноября предприняла попытку прорыва польской границы со стороны Беларуси, которую деклассировали польские военные.

Утром, прорезав дыру в белорусском заборе, группа мужчин бросилась с палками в сторону польского ограждения границы, пытаясь его сломать. Мигранты начали бросать камни и бутылки в польских военных. В ответ польские правоохранители применили слезоточивый газ.

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Польские пограничники справились с первой атакой нелегалов на пограничные редуты. Из-за слезоточивого газа агрессивно настроенные молодые люди были вынуждены отступить от колючей проволоки, но продолжили бросать в полицейских камни, дубинки и все, что было под рукой.

В ответ на агрессию мигрантов польская полиция использовала водомет.

Позже некоторые мигранты пытались сломать, а некоторые руками ломали колючую проволоку.

Министерство обороны Польши позже сообщило, что белорусские силовики предоставили нелегалам свето-шумовые гранаты, которыми они начали бросать в польских пограничников.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.

13 ноября власти немецкого Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

Из-за миграционного кризиса на границе 15 ноября ЕС утвердил критерии новых санкций против лиц и организаций Беларуси, связанных с созданием коллапса на границе Беларуси и Польши.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что в настоящее время еще продолжаются обсуждения дополнительных санкций.