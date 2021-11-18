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Польські прикордонники заявили, що частина мігрантів залишається на кордоні з Білоруссю

Анастасія Гевко редакторка стрічки
мігранти нелегали на польському кордоні

Деякі мігранти не залишили кордон між Білоруссю та Польщею та все ще перебувають біля КПП Брузги-Кузня. Про це йдеться у повідомленні польської прикордонної служби.

– На прикордонному переході у Брузгах з білоруського боку блукає група мігрантів – це новий табір. У старому, за кілька сотень метрів, ще люди. Загалом в області близько 1000 іноземців, решту забрали білоруські служби, – йдеться у заяві.

Міністерство оборони Польщі пізніше також опублікувало відеозапис із підписом про те, що мігранти залишаються поблизу пункту пропуску.

17 листопада у прес-службі польської прикордонної служби повідомляли, що кілька сотень мігрантів почали залишати табір на КПП Брузги-Кузьниця у супроводі силовиків Білорусі.

До цього, в ніч на 16 листопада, мігранти спробували прорватися через польський кордон, але військові Польщі відбили цю атаку.

Вранці після цього агресивно налаштовані нелегали спробували зламати огорожу, кидаючись камінням у силовиків.

Польські правоохоронці у відповідь застосували водомет і сльозогінний газ.

У Міноборони Польщі стверджують, що силовики Білорусі надали нелегалам світлошумові гранати, які ті почали кидати у польських прикордонників.

Джерело: Straż Graniczna Ministerstwo Obrony Narodowej

Фото: Getty Images

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