Американский ракетный эсминец Arleigh Burke в четверг, 25 ноября, вошел в Черное море для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Arleigh Burke – один из четырех эсминцев ВМС США, базирующихся на военно-морской базе Рота, Испания, и закрепленных за командиром 65-й оперативной группы в поддержку архитектуры интегрированной противовоздушной обороны НАТО.

BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) entered the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether

Details⬇️https://t.co/a2nD7tqWak pic.twitter.com/UddoORmhKW

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 25, 2021