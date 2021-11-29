Саакашвили впервые после задержания в Грузии доставили в суд

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили впервые после задержания появится среди людей.

Его доставили в Тбилисский городской суд, где состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании Имеди.

Грузинские СМИ сообщают, что территория возле суда полностью оцеплена полицией. На месте находятся сторонники Саакашвили, но во двор здания их не пускают.

Ранее Министерство юстиции Грузии неоднократно отказывало Михеилу Саакашвили в присутствии в зале суда, объясняя это мерами безопасности и рисками ухудшения состояния здоровья экс-президента.

В качестве альтернативы ему предлагали участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, но политик этого не захотел.

Тогда министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил: если здоровье Саакашвили позволит, его смогут доставить в зал заседаний.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся впервые с 2013 года. В тот же день в знак протеста против обвинения политик объявил голодовку.

Через десять дней врач Михеила Саакашвили сообщил об ухудшении состояния его здоровья. Медик заявил, что политик имеет редкое наследственное генетическое заболевание крови, при котором голодание опасно.

8 ноября Михеила Саакашвили перевели из города Рустави в тюремную больницу в Глдане.

Судебный процесс над Михеилом Саакашвили начался 10 ноября. Суд рассматривает уголовное дело о силовом разгоне 7 ноября 2007 года двух митингов оппозиции в центре Тбилиси, захвате и погроме силовыми структурами телекомпании Имеди, а также незаконном завладении имуществом известного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Саакашвили инкриминируют часть 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии – превышение служебных полномочий с унижением личного достоинства потерпевшего.

Источник: Эхо Кавказа