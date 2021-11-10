В Тбилиси 10 ноября на фоне массовых акций протеста начался судебный процесс над бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Самого обвиняемого в зале суда не будет. В Специальной пенитенциарной службе Грузии решили не привозить его из тюремной больницы якобы из соображений безопасности.

В чем обвиняют Саакашвили – тезисно в материале на Фактах ICTV.

Дело Михеила Саакашвили – в чем обвиняют

Речь идет о деле многолетней давности. В 2014 году прокуратура Грузии открыла уголовное дело против Михеила Саакашвили о силовом разгоне 7 ноября 2007 года двух митингов оппозиции в центре Тбилиси, захвате и погроме силовыми структурами телекомпании Имеди, а также незаконном завладении имуществом известного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Саакашвили инкриминируют часть 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии – превышение служебных полномочий с унижением личного достоинства пострадавшего.

В случае доказательства вины Саакашвили по этой статье грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В целом Саакашвили проходит в Грузии по нескольким уголовным делам.

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Перевод Саакашвили в тюремную больницу – реакция МИД Украины

Михеил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября — накануне местных выборов (впервые с 2013 года), а 1 октября его задержали. В тот же день политик объявил голодовку, назвав себя политзаключенным.

За два дня до суда, 8 ноября, его перевели в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани, не согласовав перемещение ни с родственниками, ни с адвокатами.

Более того, по словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сотрудники тюрьмы избили Саакашвили, потому что он сопротивлялся транспортировке в больницу.

В связи с этим МИД Украины направил ноту грузинским дипломатам, требуя перевести гражданина Украины в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для предоставления надлежащей экстренной помощи.

– Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями, – говорится в ноте.

Возможна ли экстрадиция Саакашвили в Украину

Несмотря на то, что сейчас Саакашвили является гражданином Украины, Киев не может требовать у Тбилиси его экстрадиции.

В Министерстве юстиции Украины объяснили, что у нас нет уголовного производства или приговора суда в отношении экс-президента Грузии, поэтому вопрос экстрадиции даже не рассматривается.

В статье 541 Уголовного процессуального кодекса Украины четко сформулировано, что экстрадиция – это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.

Тем не менее, и МИД, и президент Владимир Зеленский сразу после задержания политика в Грузии заявляли, что Михеил Саакашвили – граждан Украины, поэтому власти будут работать над его возвращением.

Фото: Mikheil Saakashvili