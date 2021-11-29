Саакашвілі вперше після затримання у Грузії доставили в суд

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вперше після затримання з’явиться серед людей.

Його доставили до Тбіліського міського суду, де відбудеться засідання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та розгром офісу телекомпанії Імеді.

Грузинські ЗМІ повідомляють, що територія біля суду повністю оточена поліцією. На місці перебувають прихильники Саакашвілі, але у двір будівлі їх не пускають.

Раніше Міністерство юстиції Грузії неодноразово відмовляло Міхеілу Саакашвілі у присутності в залі суду, пояснюючи це заходами безпеки та ризиками погіршення стану здоров’я екс-президента.

Як альтернативу йому пропонували брати участь у процесі дистанційно або проводити судові засідання у в’язниці, але політик цього не захотів.

Тоді міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив: якщо здоров’я Саакашвілі дозволить, його зможуть доставити до зали засідань.

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року. Того ж дня на знак протесту проти обвинувачення політик оголосив голодування.

За десять днів лікар Міхеіла Саакашвілі повідомив про погіршення стану його здоров’я. Медик заявив, що політик має рідкісне спадкове генетичне захворювання крові, за якого голодування є небезпечним.

8 листопада Міхеіла Саакашвілі перевели з міста Руставі до тюремної лікарні у Глдані.

Судовий процес над Міхеілом Саакашвілі розпочався 10 листопада. Суд розглядає кримінальні справу про силовий розгін 7 листопада 2007 року двох мітингів опозиції у центрі Тбілісі, захоплення та погром силовими структурами телекомпанії Імеді, а також незаконне заволодіння майном відомого грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

Саакашвілі інкримінують частину 3 статті 333 Кримінального кодексу Грузії – перевищення службових повноважень із приниженням особистої гідності потерпілого.

Джерело: Ехо Кавказу