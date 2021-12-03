В четверг Бундесвер, федеральные вооруженные силы Германии, провели для Ангелы Меркель высшую военную церемонию для гражданского лица Grosser Zapfenstreich (или Grand Tattoo).

Grand Tattoo стала неофициальной церемонией прощания министров обороны, президентов и канцлеров.

В короткой, но серьезной речи в четверг вечером Меркель поблагодарила немцев и призвала их с оптимизмом смотреть в будущее своей страны.

— Шестнадцать лет на посту канцлера Германии были полны событий, часто очень сложных — как в политическом, так и в человеческом плане, — сказала она.

По ее словам, многочисленные кризисы продемонстрировали важность международного сотрудничества в решении проблем, с которыми сталкивается мир.

Меркель добавила, что особенно последние два года пандемии показали, насколько на самом деле важно доверие к политическим лидерам, науке и общественному дискурсу.

— Я хотела бы призвать вас в будущем смотреть на мир с точки зрения других людей, — сказала она.

Для церемонии Ангела Меркель выбрала комплекс Bendler Block — это комплекс, который относится к минобороны. Построенный как офис Императорского флота Германии в 1914 году, он был расширен нацистами и стал штаб-квартирой группы немецких офицеров, пытавшихся отстранить Адольфа Гитлера от власти 20 июля 1944 года. С 1993 года комплекс служил второстепенной резиденцией Федерального министерства обороны Германии.

Меркель — третий канцлер Германии, удостоенный такой грандиозной военной церемонии. Ее предшественники — Гельмут Коль, канцлер христиан-демократов с 1982 по 1998 год, а также канцлер социал-демократов с 1998 по 2005 год Герхард Шредер.

По желанию Ангелы Меркель исполнили христианский гимн XVIII века Großer Gott, wir loben Dich (Великий Боже, мы славим тебя), а также оркестр бундесвера исполнил песни легендарных немецких исполнительниц из Западной и Восточной Германии — композицию Für mich soll’s rote Rosen (Для меня прольется дождь из красных роз) актрисы и певицы Хильдегард Кнеф и хит 1970-х годов Du hast den Farbfilm vergessen (Ты забыл цветную пленку) культовой исполнительницы из ГДР Нины Хаген (Nina Hagen).

В ноябре сообщалось, что лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на должности федерального канцлера Германии. Три партии, прошедшие в Бундестаг, договорились о создании правящей коалиции.