У четвер Бундесвер, федеральні збройні сили Німеччини, провели для Ангели Меркель найвищу військову церемонію для цивільної особи Grosser Zapfenstreich (або Grand Tattoo).

Grand Tattoo стала неофіційною церемонією прощання міністрів оборони, президентів та канцлерів.

У короткій, але серйозній промові у четвер увечері Меркель подякувала німцям і закликала їх з оптимізмом дивитися у майбутнє своєї країни.

– Шістнадцять років на посаді канцлера Німеччини були сповнені подій, часто дуже складних – як у політичному, так і в людському плані, – сказала вона.

За її словами, численні кризи продемонстрували важливість міжнародного співробітництва у розв’язанні проблем, із якими стикається світ.

Меркель додала, що особливо останні два роки пандемії показали, наскільки насправді важливою є довіра до політичних лідерів, науки та суспільного дискурсу.

– Я хотіла б закликати вас у майбутньому дивитися на світ із погляду інших людей, – сказала вона.

Для церемонії Ангела Меркель обрала комплекс Bendler Block, який належить міноборони. Побудований як офіс Імператорського флоту Німеччини у 1914 році, нацисти розширили комплекс, який став штаб-квартирою групи німецьких офіцерів, які намагалися усунути Адольфа Гітлера від влади 20 липня 1944 року. З 1993 року комплекс служив другорядною резиденцією Федерального міністерства оборони Німеччини.

Меркель – третій канцлер Німеччини, якого удостоєно такої грандіозної військової церемонії. Її попередники – Гельмут Коль, канцлер християн-демократів з 1982 до 1998 року, а також канцлер соціал-демократів з 1998 по 2005 рік Герхард Шредер.

За бажанням Ангели Меркель виконали християнський гімн XVIII століття Großer Gott, wir loben Dich (Великий Боже, ми славимо тебе), а також оркестр бундесверу виконав пісні легендарних німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини – композицію Für mich soll’s rote Rosen (Для мене проллється дощ із червоних троянд) актриси та співачки Гільдеґард Кнеф і хіт 1970-х років Du hast den Farbfilm vergessen (Ти забув кольорову плівку) культової виконавиці з НДР Ніни Хаґен (Nina Hagen).

У листопаді стало відомо, що лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини.