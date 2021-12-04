В Белом доме считают, что Россия не имеет полномочий указывать НАТО, кто может быть членом Альянса. Об этом на пресс-брифинге заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Так, в своем вопросе журналист подчеркнул, что в течение последних нескольких месяцев Россия довольно четко дала понять, чего она ждет от США и от НАТО с точки зрения военного конфликта на Донбассе.

— Им нужны твердые, юридически обязательные гарантии безопасности. Они не хотят НАТО и Украину — они не хотят видеть наращивание военной. И они не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, — отметил журналист.

В ответ Джен Псаки заявила, что это не России решать, кто будет членом НАТО.

— Ну, страны-члены НАТО решают, кто будет членом НАТО, а не Россия. Процесс был таким всегда и будет в будущем, — сказала Псаки.

По ее словам, важно помнить, откуда исходит эскалация на данный момент.

— Это не Соединенные Штаты. Это не Украина, — подытожила представитель Белого дома.

На вопрос готовится ли Белый дом к возможному вторжению России на территорию Украины, Джен Псаки ответила, что предсказать это невозможно.

— Мы не можем предсказать, какой расчет у президента Путина. Мы видели, что она (Россия, — Ред.) делала в 2014 году. Мы видели, что она делает на границе. И мы собираемся проконсультироваться с нашими союзниками и партнерами и Конгрессом, чтобы быть готовыми к ряду вариантов, — отметила Джен Псаки.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США и Украина работают над пакетом сдерживания российской агрессии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пленарной сессии совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме, призвал НАТО не играть с огнем по вопросу членства Украины.

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовится к худшему сценарию развития событий на российско-украинской границе.