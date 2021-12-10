Внеблоковый статус Украины лишь раззадорит аппетиты Путина — Кулеба

Внеблоковый статус Украины не только не умерят аппетиты президента Российской Федерации Владимиру Путину, но и может спровоцировать новую агрессию со стороны Кремля.

Такое мнение выразил министр внутренних дел Дмитрий Кулеба в одном из интервью.

По его словам, лучшим ответом на российские ультиматумы о вступлении Украины в Североатлантический Альянс – будет их игнорирование.

— История доказывает, что заверения в внеблоковости Украины или любой другой страны региона никоим образом не утоляют аппетиты Путина: наоборот, они еще больше разжигают. Лучший способ ответа на подобные ультиматумы — вообще их игнорировать, — заявил Кулеба.

Глава украинского МИДа отметил, что еще в 2010 году Украина закрепляла за собой статус внеблоковости, однако в 2013 году, во время Революции достоинства, в стране подняли вопрос экономической и политической интеграции с Европейском Союзе.

— Если внеблоковость не остановила Путина от нападения на Украину в 2014 году, то сложно представить, как она могла бы остановить его сейчас, — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что эффективная стратегия сдерживания РФ предусматривает три элемента.

Единственным способом сдержать агрессивное поведение Кремля – это комплексные меры, которые Украина сейчас реализует со своими партнерами.

Глава МИД отметил, что первый элемент стратегии предусматривает ряд четких политических сигналов Москве, чтобы дать ей понять, что Украина – неотъемлемая часть Запада и будущий член ЕС и НАТО.