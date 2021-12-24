В Одессе на Морском вокзале пришвартовался фрегат Военно-морских сил Франции под названием Auvergne.

Как сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 24 декабря, это первый заход корабля Auvergne в морские воды нашей страны с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году.

– Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракетный фрегат ВМС Франции FS Auvergne вошел в Черное море.

Напомним, корабль Auvergne является многоцелевым фрегатом класса Аквитания. Его построили в 2017 году.

В 2018 году Auvergne прошел ходовые и боевые испытания в Индийском океане, после чего его официально приняли на службу.

По данным мониторинговой системы, это 31-й заход корабля нечерноморских стран НАТО в Черное море с начала 2021 года.

Примерно то же количество было в 2014 году – после начала оккупации Россией Крымского полуострова.

Фото: ВМС Украины