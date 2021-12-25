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Факты / Мир

Вооруженного мужчину задержали в замке, где празднует Рождество Елизавета II

Анастасия Гевко редактор ленты
Королева Єлизавета II

В Британии в Виндзорском замке, где празднует Рождество королева Елизавета II, принц Чарльз, Камилла и герцогиня Корнуольская, задержали мужчину, у которого было “наступательное оружие”.

По данным Sky News, вооруженного человека задержали около 08.30 утра. Им оказался 19-летний злоумышленник из Саутгемптона, пробравшийся в замок, но не успевший зайти ни в одно из зданий.

В издании уточнили, что членов королевской семьи проинформировали об инциденте.

По данным полиции, опасности для общества в связи с произошедшим нет.

– Расследование этого инцидента продолжается, и мы работаем с коллегами из столичной полиции… Этот человек был арестован по подозрению в нарушении или незаконном проникновении на охраняемый объект и владении наступательным оружием. В настоящее время он остается под стражей, – сказала суперинтендант Ребекка Мирс.

В этом году королевская семья отказалась от традиционной поездки в Сандрингем на Рождество.

Напомним, королева Елизавета II в рождественской речи почтила память своего мужа принца Филиппа, скончавшегося в апреле этого года.

Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

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