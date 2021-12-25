Озброєного чоловіка затримали у замку, де святкує Різдво Єлизавета II

У Британії у Віндзорському замку, де святкує Різдво королева Єлизавета II, принц Чарльз, Камілла та герцогиня Корнуольська, затримали чоловіка, який мав “наступальну зброю”.

За даними Sky News, озброєну людину затримали близько 08.30 ранку. Ним виявився 19-річний зловмисник із Саутгемптона, який пробрався в замок, але не встиг зайти до жодної будівлі.

У виданні уточнили, що членів королівської сім’ї поінформували про інцидент.

За даними поліції, небезпеки для суспільства через те, що сталося, немає.

– Розслідування цього інциденту триває, і ми працюємо з колегами зі столичної поліції… Ця людина була заарештована за підозрою в порушенні або незаконному проникненні на об’єкт, що охороняється, і володінні наступальною зброєю. Зараз він залишається під вартою, – сказала суперінтендант Ребекка Мірс.

Цього року королівська сім’я відмовилася від традиційної поїздки до Сандрінгема на Різдво.

Нагадаємо, королева Єлизавета II у різдвяній промові вшанувала пам’ять свого чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні цього року.