Путин и Лукашенко договорились об общих военных учениях после Нового года

Президент России Владимир Путин договорился с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко о проведении совместных военных учений после Нового года.

Так, Лукашенко призвал Путина не прекращать совместные военные учения в Беларуси.

– Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения… Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами, – заявил Лукашенко Путину.

Президент РФ в ответ согласился с этим предложением и сказал, что детали согласуют военные.

– Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат, – сказал Путин.

Встреча Путина и Лукашенко проходит в российском Санкт-Петербурге как часть неофициального саммита глав стран-членов Содружества независимых государств.

О том, что эта встреча намечается, сообщалось 24 декабря.

В ноябре Лукашенко и Путин подписали очередное соглашение, которое должно было усилить интеграцию Беларуси и РФ в одно “союзное государство”.

В начале декабря Александр Лукашенко заявил, что собирается провести совместные учения с армией РФ возле северных границ Украины.

Источник: БЕЛТА

Фото: сайт Лукашенко