Путін та Лукашенко домовилися про спільні військові навчання після Нового року

Президент Росії Володимир Путін домовився із самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком про проведення спільних військових навчань після Нового року.

Так, Лукашенко закликав Путіна не припиняти спільних військових навчань у Білорусі.

– Я ось звернувся до вас, щоб ми не зупиняли наші спільні навчання… Знаю, ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусі. Хотілося б, щоб ці рішення були ухвалені вами, – заявив Лукашенко Путіну.

Президент РФ у відповідь погодився з цією пропозицією та сказав, що деталі узгодять військові.

– Як ви й пропонували, ми проведемо на початку року. Там військові узгодять. У березні-лютому. Не знаю, коли вони вирішать, – сказав Путін.

Зустріч Путіна та Лукашенка проходить у російському Санкт-Петербурзі як частина неофіційного саміту глав країн-членів Співдружності незалежних держав.

Про те, що ця зустріч планується, повідомлялося 24 грудня.

У листопаді Лукашенко та Путін підписали чергову угоду, яка мала посилити інтеграцію Білорусі та РФ в одну “союзну державу”.

На початку грудня Олександр Лукашенко заявив, що має намір провести спільні навчання з армією РФ біля північних кордонів України.

Джерело: БЕЛТА

Фото: сайт Лукашенка