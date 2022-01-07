Протесты в Казахстане: акции финтех-гиганта потеряли 40% цены, но потом немного выросли

За два дня торгов финтех-гигант Казахстана Kaspi.kz потерял около 40% цены акций на фоне протестов, которые сотрясают страну. Но к концу дня 6 января цена частично восстановилась.

Так, по данным Лондонской биржи, 4 января к моменту закрытия торгов акции компании котировались на бирже за $118.

Тем временем 5 января цена обвалилась до $82 к концу дня (-30%), а в четверг падение продолжилось. Утром торги начались с $71, но к концу дня достигли $87.

Тем не менее, эта цена – на 26% меньше, чем показатели бумаг, которые были 4 января.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули масштабные протесты. Изначальной причиной митингов было подорожание сжиженного нефтяного газа вдвое, но впоследствии акции приобрели политический характер.