Протести у Казахстані: акції фінтех-гіганта втратили 40% ціни, але потім трохи виросли

За два дні торгів фінтех-гігант Казахстану Kaspi.kz втратив близько 40% ціни акцій на тлі протестів, що відбуваються у країні. Але на кінець дня 6 січня ціна частково відновилася.

Так, за даними Лондонської біржі, 4 січня на момент закриття торгів акції компанії котирувалися на біржі за $118.

Тим часом, 5 січня ціна обвалилася до $82 до кінця дня (-30%), а в четвер падіння продовжилося. Вранці торги почалися з $71, але до кінця дня досягли $87.

Проте ця ціна – на 26% менша, ніж показники паперів, які були 4 січня.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масштабні протести. Спочатку причиною мітингів було подорожчання зрідженого нафтового газу вдвічі, але згодом акції набули політичного характеру.