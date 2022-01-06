В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, начавшиеся с повышения стоимости топлива в 2-2,5 раза. На митинги вышли тысячи людей в ряде городов, в частности, в крупнейших городах Жанаозен и Актау.

4 января власти снизили цены на сжиженный газ, но демонстранты изменили требования:

освободить политических заключенных;

отправить в отставку главу Совбеза, президента, правительства и парламента;

создать временное правительство и провести прозрачные выборы;

признать годы правления СССР преступлением против постсоветских народов;

осудить военную агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма;

выйти из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с РФ.

По состоянию на утро 5 января протесты распространились почти по всей территории страны. Поначалу почти не было митингов в русскоязычных регионах, но и там люди стали выходить на улицы.

Жестче всего было в Алматы — там протестующие ворвались в здание местной администрации, которое охватило пожар. Также горела местная прокуратура. Впоследствии протестующие подожгли и захватили прежнюю президентскую резиденцию.

Протестующие также захватили телеканал КТГ, принадлежащий фонду Назарбаева. Журналисты Медиазоны сообщали, что на улицах Алматы митингующие начали возводить баррикады.

В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение, которое будет действовать с 5 по 19 января, и комендантский час с 23:00 до 07:00. В городе запретили проводить какие-либо акции, въезд и выезд из столицы — закрыты.

После обеда по всему Казахстану начались массовые перебои с интернетом и мобильной связью. Сайты СМИ и государственных органов почти не работали. Работа интернета нормализовалась поздно вечером.

В городе Талдыкорган митингующие свергли огромный памятник бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву.

Сначала в сети появились кадры, как толпа, набросив веревки, расшатывала постамент, чтобы сбросить вниз.

Вечером в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения по всей стране. Ряд стран начали отменять рейсы в Казахстан.

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Позже в Алматы протестующие захватили здание аэропорта, всех сотрудников эвакуировали. Вечером в городе объявили об антитеррористической операции после того, как Токаев назвал митингующих “террористами”. Силовики быстро взяли под контроль аэропорт.

Обращение Токаева

После обеда президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев выступил с обращением. Он заявил, что сам возглавит Совбез Казахстана вместо Назарбаева и “начнет действовать жестко”.

Он также заверил, что бежать не собирается, а протестующих назвал “бандитами, хулиганами, мятежниками, которых мотивируют финансово”.

В вечернем обращении к народу Токаев заявил, что обратился за помощью к партнерам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это международная организация, в которую входят шесть стран со штаб-квартирой в Москве.

ОДКБ мгновенно ответили, что вскоре в Казахстан войдут войска РФ и Беларуси.

Реакция ЕС и Украины

В ЕС отреагировали на протесты в Казахстане. Там призвали все стороны воздержаться от насилия.

В Евросоюзе подчеркнули, что признают право на мирные демонстрации, но они должны быть ненасильственными. Также там призывают к мирному урегулированию ситуации путём диалога.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев в Казахстане избегать акций протеста. Он отметил, что пока посольство не получало запросы на эвакуацию.