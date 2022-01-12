Никаких соглашений по Украине: Блинкен и Кулеба согласовали позиции накануне Совета НАТО-РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласовали позиции перед Советом НАТО-РФ и обсудили шаги для сдерживания российской агрессии на украинской границе.

Так, по данным пресс-службы МИД Украины, стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу “Никаких соглашений по Украине без Украины”.

– Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных Сил Украины. Госсекретарь подтвердил непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, – говорится в сообщении.

Кулеба, в свою очередь, поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и отметил единство позиций наших стран на фоне угроз и ультиматумов со стороны России.

– Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантическое пространство будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу. Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единстве и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов, – резюмировал глава внешнеполитического ведомства Украины.

По словам министра, Украина продолжает активно работать над консолидацией партнеров на фоне угрозы дальнейшей российской агрессии, а США остаются партнером безопасности номер один нашего государства.