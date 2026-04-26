Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве со своей молдавской коллегой Майей Санду.

Об этом он сообщил в социальных сетях.

Зеленский о встрече с Санду

Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит визит президента Молдовы Майи Санду в день, когда украинцы вспоминают аварию на Чернобыльской АЭС.

— Сегодня мы с Майей уделили особое внимание вопросам безопасности, нашего трансграничного сотрудничества, защиты и развития инфраструктуры, энергетики, а также отдельно очень подробно обсудили наше совместное движение в Евросоюз, — сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина и Молдова работают над тем, чтобы оперативно открылись все шесть переговорных кластеров и членство в Евросоюзе стало общим успехом — Киева, Кишинева и всего Евросоюза.

Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности и в отношении Приднестровского региона. Также Украина готова развивать трехсторонние форматы сотрудничества — вместе с Румынией.

21 марта парламент Молдовы в первом чтении поддержал выход страны из Содружества Независимых Государств (СНГ), а также денонсацию договора о его создании и связанных с ним документов. Тогда в МИД Молдовы пояснили, что принципы СНГ, в частности касающиеся взаимного уважения территориальной целостности, больше не соблюдаются.

Напомним, что 23 марта из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре юга Украины была временно отключена линия электропередачи Исакча — Вулканешти в Молдове.

Фото: ОПУ/скриншот

